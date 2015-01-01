PROFiL - ПРОФИ В ВОДОСТОКАХ

На протяжении 20 лет украинцы выбирают надежную, проверенную временем и климатическими условиями, водосточную систему PROFiL. Ей доверяют порядка 600 000 семей по всей Украине.

Водосточные системы

Современные водосточные системы ‒ это совокупность труб, желобов и соединительных элементов, которые монтируются на фасадной части здания и на кровле. Основная задача такой системы заключается в качественном отведении атмосферных осадков и дополнительной защите фундамента, фасада, крыши от их негативного воздействия. Представленные конструкции подразумевают использование не только определенного количества труб, но и других вспомогательных компонентов (желоба, колени, держатели и другое). За счет таких деталей осуществляется формирование наружного водоотвода, который собирает все осадки в одну воронку и выводит их к месту стока.

Официальный сайт водосточных систем PROFiL (Профил) в Украине предлагает огромный ассортимент необходимых комплектующих, которые помогут собрать технологически правильный водосток. Кроме того, данная конструкция выполняет дополнительную функцию декорирования любого здания за счет применения широкой цветовой палитры. Поэтому все материалы, представленные в каталоге, помогут преобразить внешний вид дома.

Современные системы отличаются своими конструктивными особенностями, что позволяет их использовать на кровлях различной конфигурации и размеров.

Основное назначение водосточных систем

Водосток является неотъемлемой частью жилых домов, зданий административного назначения, промышленных сооружений и другое. Независимо от конструкции и цветовых оттенков отдельных комплектующих, такие устройства используются для одинаковых задач.

Назначение водосточных систем:

Исключают деформацию стен В межсезонье и зимой стены подвергаются процессам разрушения. В образовавшиеся щели проникает влага, которая превращается в лед при минусовой температуре. В результате она увеличивается в объеме и провоцирует разрушение стен. Задача водостока ‒ защитить наружные элементы здания Целостность отмостки и фундамента При попадании влаги происходит разрушение цементных составов. Как результат: нарушение геометрии постройки и постепенное разрушение дома. Сохранение экстерьера Применение этих конструкций исключает образование подтеков, ржавых пятен на внешней отделке дома. Подобные последствия могут испортить общий вид постройки. Отведение воды в ливневую канализацию Дождевая вода не будет собираться в лужи под окнами, на пешеходных дорожках, клумбах и пр. Отведение воды от мест, где постоянно ходят люди Водосточные системы призваны убирать воду, которая может стекать с крыш возле входных дверей, подъездов, гаражей, лестниц и др.

Конструктивные особенности наружных систем водоотвода

Чтобы избавиться от атмосферных осадков со скатных крыш, уклон которых превышает 15 градусов, используют представленные наружные системы. В конструкцию включены специальные держатели желобов, которые расположены с продольным уклоном 3-5 мм на метр погонный, а также трубопроводная конструкция.

Работа современных систем:

Собранные потоки воды попадают в желоб, после чего они перемещаются в воронки.

Затем потоки попадают в трубопроводную систему, которая была предварительно зафиксирована на внешних стенках дома, и выходят через колено наружу, либо в колодец.

Главное преимущество наружного водостока заключается в защите кровли, стен и фундамента от огромного количества влаги. Для правильного подбора всех комплектующих, важно ознакомиться с основными деталями, узнать их точное предназначение и конструктивные особенности.

Разновидности желобов

Выделяют три основных типа водосточного желоба ‒ это карнизные, парапетные, разжелобковые. Карнизные модели монтируются вдоль свеса. Парапетные конструкции чаще всего можно встретить в постройках старого типа. В этих домах желоб выполняет функцию полноценного компонента крыши. Разжелобковые детали направляют собранные атмосферные осадки в водостоки. Они считаются разновидностью сливов и устанавливаются в участках соединения скатов крыши.

Что касается размеров желобов, они подбираются индивидуально для каждой постройки и зависят от строительного плана. Поэтому важно учесть все предложенные модели, рассматривая каждую из них в отдельности.

Чтобы желоб имел возможность аккуратно огибать углы постройки, рекомендуется дополнительно воспользоваться углами желоба. При креплении нескольких частей желоба используется соединитель.

Водосточные трубы

Трубопроводная система расположена с наружной части дома. Трубы принято классифицировать с учетом диаметра их сечения.

Правильный подбор необходимого сечения осуществляется с учетом двух основных аспектов: площадь и конструктивные характеристики.

Чтобы трубопроводная конструкция могла аккуратно огибать все выступающие элементы здания, необходимо использовать колена. Такие колена имеют изогнутую форму в боковой и во фронтальной плоскости.

Крепеж труб происходит посредством набора хомутов и шпилек с дюбелем. Учитывая тот факт, что шпильки регулярно будут поддаваться негативному влиянию влаги, выбирают оцинкованные изделия или те, что покрыты защитным антикоррозийным напылением.

Дополнительные комплектующие

При фиксации труб к стене потребуется применение набора хомутов. Выбор определенных моделей хомутов зависит от изначально подобранной формы сечения трубопроводной конструкции.

Еще один немаловажный компонент системы для водостока ‒ держатель желоба. Модель держателей выбирается с учетом диаметра желоба. Используя такие элементы, удается создать определенный угол наклона, который потребуется для быстрого продвижения потоков в желобе ‒ по направлению к воронке.

Для сбора потоков используются воронки, которые также включены в общую конструкцию водостока.

Классификация наружных водостоков по материалу

Современные системы разработаны из различных материалов, среди которых выделяют пластик и металл. Каждый из представленных материалов имеет определенный список особенностей:

Металлические модели, выполненные из стали с добавлением полимерного покрытия, из оцинкованной стали, из меди, из алюминия или сплава цинка и титана.

Пластиковые ‒ модели, изготовленные из непластифицированного поливинилхлорида с применением стабилизаторов. Благодаря таким добавкам специалистам удалось создать материал, устойчивый к атмосферным явлениям.

Однако, пластиковые водостоки отличаются особой популярностью за счет своих эксплуатационных характеристик. Основное преимущество пластиковых конструкций, по сравнению с металлическими, ‒ они не поддаются влиянию коррозии. Таким образом, пластиковые модели не боятся повышенной влажности и имеют продолжительный срок службы. Ведь постоянное образование ржавчины на поверхности металлического водостока на протяжении долгого времени оставалось главной проблемой.

Характеристики пластиковых систем водостока

Пластиковые системы водостока характеризуются повышенными показателями механической прочности, небольшим весом и химической стойкостью.

Особенности конструкции:

Все детали системы легко поддаются замене ‒ в случае повреждения отдельных комплектующих не потребуется менять всю конструкцию.

Высокие прочностные свойства материала.

Широкий ассортимент цветовой палитры позволяет заказчикам подобрать водосток разных расцветок, учитывая оттенок крыши.

Стойкость к негативному влиянию ультрафиолетовых излучений. Высококачественная продукция не выгорает на солнце, сохраняя насыщенность цветового оттенка.

Небольшой вес упрощает монтаж и транспортировку материала.

Конструкция может эксплуатироваться при температуре от -50 до +60 градусов.

Демократичная стоимость, что делает данные системы доступными для всех слоев населения.

Наружный неорганизованный водоотвод

Внешняя неорганизованная система устроена таким образом, что все атмосферные осадки с крыши попадают вниз за счет ее уклона. В этих устройствах не предусмотрены желоба, воронки, трубы и другие необходимые детали. В некоторых зданиях над фасадной частью могут устанавливать козырек. Несмотря на наличие или отсутствие козырька, такие постройки должны находиться на расстоянии 1,5 м от пешеходных дорожек.

Единственное преимущество такой конструкции заключается в отсутствии необходимости тратить деньги на организацию системы водостока. В остальном отмечают множество недостатков, которые приносят дискомфорт не только людям, проживающим в этих домах, но и прохожим. Стекающие на фундамент осадки имеют достаточно серьезные последствия:

фундамент приходит в негодность намного быстрее, теряет свои основные эксплуатационные способности;

осуществляется постепенное разрушение цоколя;

подтапливаются подвальные помещения, в них образуются грибок и плесень;

повреждается фасадная часть здания.

Единственное решение, которое поможет немного исправить ситуацию ‒ вынести карниз на 60 см от стены. Но для этого свес карниза важно обязательно «защитить» с помощью фартука, выполненного из стального материала. Однако это не поможет уберечь фасадную часть во время косых дождей.

Если Вы выбираете между организованной и неорганизованной системой водоотвода, рекомендуется отдать предпочтение организованной системе. Такой выбор поможет защитить жилище от постепенного разрушения в результате различных погодных условий.

Сливная система для теплицы: водоотвод с крыши

Организация сливной системы для теплиц ‒ еще одно важное предназначение пластикового водостока, помогающего не только отвести огромные потоки воды, но и собрать нужное количество для ухода за растениями. Учитывая форму теплицы, необходимо подбирать конкретный вид конструкции, которая не должна обеспечивать дополнительную нагрузку на хрупкие постройки.

Сливная система ‒ водоотвод с крыши теплицы, выполняющий важную защитную функцию. Основные характеристики такой конструкции:

возможность собирать дождевую воду в отдельно подготовленном резервуаре и использовать ее для регулярного полива растений;

водоотвод помогает уберечь теплицу от быстрого разрушения ее каркасной части, несущих элементов;

постоянное стекание воды в одном месте становится причиной проседания грунта и постепенного обвала всей постройки.

Некачественное сооружение большинства теплиц становится причиной того, что во время обильных атмосферных осадков вся вода попадает внутрь постройки. Таким образом, осуществляется переувлажнение культур, которые не нуждаются в таком количестве воды. Растения начинают загнивать, на листьях образовываются различные болезни, в почве появляются всевозможные микроорганизмы, которые уничтожают корневую систему. Поэтому важность сливной системы (водоотвода с крыш) для теплицы невозможно переоценить.

Правильный выбор пластиковой водосточной системы

Подбор всех устройств данной системы ‒ играет решающую роль в процессе организации водостока. Ведь каждое здание было возведено по индивидуальным проектам, а потому отличается своими габаритами, формой и уклоном крыши. Необходимо выполнить все замеры перед тем, как заказать сливную систему (водоотвод с крыши).

Перед покупкой нужно сделать следующее:

Определить длину ската ‒ этот показатель будет соответствовать длине желоба.

Измерить расстояние от свеса до земли ‒ этот показатель будет соответствовать длине трубы.

Измерить вынос ската.

Определяем точный или примерный угол наклона крыши.

Выполнить все необходимые замеры можно самостоятельно или воспользоваться помощью мастеров.

Главный параметр ‒ площадь кровли, от которого в дальнейшем будет зависеть размер желоба и количество воронок. Лучше всего выполнять комплексные замеры кровли, что поможет подобрать водосток с учетом всех параметров дома.

Чтобы купить водосточную систему у дилеров, в первую очередь рекомендуется руководствоваться критерием качества, а не стоимости. Ведь именно от качества зависит срок службы всей конструкции, а также ее дальнейшая «работа».

Поэтому в процессе покупки нужно обратить внимание на такие важные моменты:

Толщина пластиковой трубы и желоба. Лучшим решением являются модели, которые имеют толщину от 1,5 мм и больше.

Однородность материала. Признаки неоднородности свидетельствуют о том, что в процессе изготовления комплектующих были использованы разные составы пластика.

Материал должен быть пластичным и легко гнуться. В результате водосток не треснет в условиях сильного мороза. Для продолжительной эксплуатации всей системы гибкость пластика намного важнее, чем толщина материала.

Водосток должен быть прокрашен в массе. Моноэкструзия подразумевает добавление красителя в расплавленный материал, поэтому отмечают равномерное окрашивание всех деталей. Таким образом, степень выгорания пластика ‒ минимальная.

Всем этим критериям соответствуют водосточные системы PROFiL. Такие конструкции подбираются индивидуально с учетом размеров и уклона каждой отдельно взятой крыши.

Как выбрать размер водосточной системы

Размер водостока ‒ это диаметр основных функциональных элементов конструкции (желоба и трубы для вертикального слива ‒ стояка). На каждой детали производитель указывает двойную цифру, к примеру, 120/90, что означает диаметр желоба и трубы соответственно. Это необходимо из-за того, что в системе имеются переходные детали: ливнеприемник должен крепиться к желобу с одной стороны, а с другой ‒ фиксируется к трубе, поэтому такой компонент должен соответствовать их диаметру.

Выбор конкретного размера деталей осуществляется отдельно, с учетом определенного ската крыши и зависит:

от площади и угла наклона крыши;

от максимального количества точек стекания воды на участках, где они будут расположены.

Стандартные габариты:

для водосточного желоба диаметр может варьироваться в пределах от 90 до 190 мм, а длина порядка 3-4 м;

для трубы диаметр составляет от 75 до 110 мм при длине 3-4 м.

При этом, разброс размеров достаточно внушительный. Каждый заказчик может воспользоваться такими полезными рекомендациями:

Самыми популярными и распространенными размерами желобов считаются ‒ 125 мм и 130 мм. Такие детали целесообразно использовать для зданий площадью от 100 м2 и 140 м2 соответственно.

Для крупных строительных объектов различного назначения используют размер 150, 165 мм.

Для небольших построек, дачных домиков, где площадь не превышает 100 м2 ‒ размер 80, 90 и 100 мм.

Когда предстоит работа с неровным скатом крыши, который дополнительно имеет сложную конфигурацию, а площадь превышает 200 м2, необходимо увеличить количество вертикальных водоотводов (стояков).

Для расчета вертикальных водоотводов важно обратить внимание на диаметр трубы и площадь ската. Важно так же учитывать, что согласно Государственным строительным нормам Украины от 2017 года, диаметр водосточной трубы должен составлять не менее 100 мм.

Советы по расчету водосточной системы

Правильный расчет водосточной системы предполагает соблюдение определенных рекомендаций. Необходимо, чтобы суммарная длина желоба соответствовала длине ската крыши.

Перед осуществлением покупки всей конструкции, потребуется обязательно учесть точное количество комплектующих, которые являются необходимыми компонентами. Для этого потребуется провести грамотные расчеты будущей системы, используя план кровли и фасадной части постройки.

Поэтому, владелец дома должен узнать следующие параметры:

Высота всех стен здания или расстояние от земли до карниза. От полученных показателей необходимо отнять 30 см ‒ именно столько потребуется для дальнейшей фиксации колена сливной трубы (это и будет высота стояка).

Необходимо измерить точную длину каждого ската крыши.

Измеряем площадь ската. Если каждый скат имеет разные показатели площади, тогда нужно подбирать трубы и желоба с различными сечениями на двух сторонах дома.

Если речь идет о крышах, которые отличаются сложными конфигурациями, тогда рекомендуется вычислить площадь каждой геометрической фигуры. Проведение таких точных расчетов упрощает процесс дальнейшего подбора всех комплектующих, и гарантирует получение качественного результата.

Распространенные ошибки при выборе водостоков

Для проведения грамотных расчетов рекомендуется все полученные показатели обязательно фиксировать в плане создания будущей водосточной системы.

Для качественной и правильной работы водостока, необходимо определиться с нужным количеством и размерами желобов, труб, подсчитать все стояки, держатели и другие важные детали конструкции.

Водосточная система не сможет выполнять свою основную функцию в следующих ситуациях:

Если будет подобрано недостаточное количество стояков.

Если неправильно выбраны размеры труб и желобов.

При неправильном уходе за системой. С течением времени в трубах и в желобах появляется мусор, который необходимо убирать. Грязь, пыль и опавшие листья с деревьев становятся главной причиной засора конструкции.

Пластиковая водосточная (сливная) система в Украине пользуется популярностью, так как не нуждается в особом уходе по сравнению с другими моделями. Такая конструкция не требует регулярной покраски. Кроме того, отсутствие коррозии исключает постоянную обработку поврежденной поверхности.

Правильный уход: чистка водосточных систем PROFiL (Профил)

Чтобы водосточная система правильно выполняла свои основные защитные функции, за ней важно осуществлять несложный уход. Проведение чистки происходит два раза в год: весной, как только растаял снег, и осенью, чтобы подготовиться к наступлению зимы. Если здание находится в окружении большого количества деревьев, тогда осенью потребуется проводить чистку два-три раза. Ведь опавшие сухие листья часто становятся главной причиной засора в желобах, в отверстиях ливнеприемника, в коленях и водосточных трубах.

В зимний период рекомендуется осматривать конструкцию на предмет сильного обмерзания. Если было замечено, что в водостоке образовался лед, необходимо его немедленно убрать. Важно быть предельно внимательным и аккуратно убирать замерзшую воду, чтобы не повредить конструкцию.

Уход за водосточными системами PROFiL (Профил) подразумевает соблюдение следующих правил:

Пластиковые системы рекомендуется чистить мягкими щетками. Инструменты с железными элементами могут оставить царапины на поверхности.

Крупный мусор и ветки деревьев лучше всего убирать руками.

Во время уборки воронки стоков рекомендуется перекрывать, чтобы внутрь не попал мусор и посторонние предметы.

Проведение процесса очистки должно осуществляться в направлении от стоков к краю желобов.

Отличным решением будет использование ветродува. С помощью мощных воздушных потоков удается с легкостью очистить желоб, не прилагая особых усилий.

После того как весь мусор был убран, можно промыть систему с помощью воды. Однако перед началом процедуры важно не забыть открыть воронки стоков, если они предварительно были закрыты. Для этого используют мощную, но тонкую струю воды.

Выполняя «влажную уборку» водоотвода возможен вариант использования специальных насадок для шлангов, которые предназначены для качественной чистки.

Помните о том, что своевременный и грамотный уход обеспечивает бесперебойную работу водосточной системы PROFiL (Профил). Поэтому конструкция отлично справляется с защитой здания от дождевой или талой воды.

Как не допустить ошибки при монтаже водосточной системы

Наибольшее количество ошибок покупатели допускают еще на этапе выбора, что в дальнейшем негативно сказывается на эксплуатации всей системы. Если заказчик выбрал трубы меньшего диаметра, или неправильно рассчитал количество ливнеприемников, конструкция не справится с большими потоками воды. Излишняя влага приведет к намоканию и постепенному разрушению фасадной части.

Залог правильной и продолжительной эксплуатации ‒ это спланированный монтаж и грамотный уход за водосточными системами PROFiL (Профил).

Рассмотрим более подробно основные правила монтажа:

Установка ПВХ-водосточной системы осуществляется при уличной температуре от +5 градусов. В противном случае, пластик теряет гибкость и может лопнуть. Одной из самых распространенных ошибок является экономия и закупка меньшего количества держателей желоба. Устанавливая держатели реже, чем этого требуют правила монтажа водосточной системы, возможна деформация или поломка желоба. Не стоит экономить на количестве саморезов. В процессе эксплуатации система постоянно будет подвергаться разным нагрузкам, поэтому важно, чтобы конструкция достойно с ними справилась. При фиксации желобов стоит учитывать их угол наклона ближе к воронке. В результате удается обеспечить прямой поток воды, исключая ее застаивание. Не стоит игнорировать зазоры для компенсации линейного расширения материала ‒ изменения размеров пластика под воздействием температурных показателей. Этот параметр предусмотрен производителем, о чем свидетельствует соответствующая маркировка на фитингах. Еще одна популярная ошибка ‒ установка желоба с уклоном к стене дома или от стены. В результате происходит перелив воды через края желоба во время сильного ливня.

Гарантия качества и продолжительной эксплуатации водостока ‒ применение оригинальных деталей, которые предложены официальным представителем компании PROFiL.

Водосточная (сливная) система в Украине: популярные вопросы

Официальный сайт водосточных систем PROFiL (Профил) в Украине предлагает высококачественные конструкции, которые отличаются простым способом монтажа.

Чтобы узнать больше о данных системах, мы ответили на самые распространенные вопросы:

Удастся ли скомпоновать детали одной водосточной системы с другой?

Нет. Все элементы конструкции каждой компании-производителя разные, они отличаются индивидуальными характеристиками и не подходят друг к другу. К каким последствиям приводит отсутствие водостока?

Постепенное скопление влаги в микротрещинах и швах здания (на крыше и фасадной части) приводит к разрушению штукатурки, кладки, облицовки. В результате часто отмечают образование грибка. Какие бывают водосточные системы?

Существует огромное количество разных классификаций водостоков по материалу, по размерам, формам и методам сборки. ПВХ-системы считаются наиболее практичными, так как они имеют продолжительный срок службы. В чем отличие между пластиковыми водостоками?

Выделяют два главных отличительных критерия данных конструкций ‒ это монтаж и метод окрашивания. Пластиковые системы устанавливаются по-разному. К примеру, водосточная система PROFiL монтируется достаточно быстро и легко благодаря применению бесклеевой системы. Продукция производится с использованием метода моноэкструзии: окрашивание материала осуществляется не поверхностно, а в массе. Таким образом, удается добиться идеальной стойкости цветового оттенка, который сохраняется на протяжении всего срока службы конструкции. Что нужно учесть при выборе водосточной системы?

Водосточная (сливная) система подбирается с учетом площади ската, длины, ширины и высоты здания, точного расположения дверных и оконных проемов. Необходимо предварительно составить план расположения системы водостока с учетом основных деталей: угол наклона кровли, высота цоколя, расположение входов, участки точек слива и другое.

Преимущества ПВХ материала в конструкции водосточных систем

Защита материала от ультрафиолета осуществляется за счет применения специальных компонентов в составе. Такие добавки продлевают эксплуатационный срок всей конструкции, позволяя ей сохранять свои технические характеристики на протяжении долгого времени.

Материал отличается увеличенными показателями устойчивости к негативному воздействию химических дождей, сильным морозам, нагреванию под влиянием солнечных лучей. Прокрашивание пластика осуществляется во время создания конструкции ‒ еще на производстве. Поэтому такую поверхность сложно поцарапать.

Таким образом, при разработках используют не стандартную эластичную пластмассу, а непластифицированный, ударопрочный ПВХ, который разрабатывается с применением инновационных технологий. Водостойкая основа, высококачественная краска, яркие цветовые оттенки ‒ все это является основными преимуществами, которые отмечают во время монтажа и дальнейшей эксплуатации водостока.

Выполнение монтажных работ

Заказывая водосточную (сливную) систему в Украине, необходимо изначально понимать способ ее будущей установки. Это поможет владельцу дома заранее определить нужное количество всех комплектующих и разобраться с их предназначением.

Водостоки PROFiL уже больше 21 года представлены на украинском рынке, предоставляя своим потребителям возможность покупать качественные водосточные конструкции по демократичным ценам. Такие модели отличаются простым способом установки и подразумевают поэтапное крепление, что поможет мастеру не упустить важные детали.

Выбор определенного крепления

Подбор конкретного кронштейна осуществляется с учетом сечения трубопроводной системы. Второстепенные факторы ‒ это будущая запланированная нагрузка, метод установки и дизайн. Поэтому кронштейны отличаются разными формами и внешним видом.

В большинстве случаев для пластиковых конструкций используют специальные держатели желобов из ПВХ материала. Для дополнительного усиления применяют вертикальные ребра жесткости, которые рассчитаны на большие нагрузки.

Выбор крепежных элементов зависит от того, к какой именно части здания будет происходить фиксация системы. Если же нужно прикрепить элементы водостока к кровельным стропилам, или обрешетке, тогда целесообразно воспользоваться кронштейнами из металла. Если в качестве места установки будет использована лобовая доска, принято пользоваться пластиковыми или металлическими фиксаторами (на выбор).

Монтируем крюки и желоба

Технология установки достаточно простая:

Необходимо отметить будущее расположение труб. Это делается на последней доске карнизной части, которая является завершением обрешетки. Крепеж кронштейнов осуществляется с учетом одного важного фактора: уклон желоба должен варьироваться от 3 до 5 мм на каждый 1 м по направлению к приемной воронке. Следующий шаг ‒ нужно натянуть веревку на уже закрепленные держатели, выполняя разметку. Используя строительный отвес, нужно перепроверить вертикальность держателей. Происходит завершающая стадия фиксации крепежных деталей посредством саморезов. Лучше всего использовать оцинкованные саморезы, которые в дальнейшем не будут поддаваться коррозии в условиях повышенной влажности. По завершению рабочего процесса желоба прикрывают с помощью заглушек.

При этом стоит запомнить: крепежные компоненты должны быть расположены таким образом, чтобы сохранить свободное положение желоба. Ведь материал может немного расшириться в результате эксплуатации ‒ под температурным влиянием.

Врезание воронки и фиксация колена

Процедура соединения пластиковых желобов выполняется следующим образом:

Необходимо аккуратно выровнять соединитель по центру желоба. В результате должно получиться расстояние в 3-6 см между желобами, в зависимости от размера системы.

Фиксация дополнительных держателей выполняется с сохранением дистанции порядка 10-15 см от данных соединений.

К торцу желоба прикладывают заглушку, которую нужно завести внутрь, предварительно обработав уплотнитель мыльным раствором.

Отвод дождевой воды осуществляется с применением колена.

По завершению монтажных работ проводят визуальный осмотр всей конструкции, чтобы оценить уклоны для отвода воды. В процессе крепежа отдельных элементов системы используют специальные шурупы размером 5х40, предназначенных для работы с деревянными изделиями.

Крепеж вертикальных деталей

Одним из последних этапов выполнения монтажных работ является соединение вертикальных деталей водосточной трубы с применением нескольких колен. Когда ширина карнизного свеса превышает отметку в 25 см, рекомендуется установить трубу между коленями.

Крепеж трубы к стене происходит следующим образом:

Весь рабочий процесс проводится снизу вверх.

В стене делают несколько отверстий для фиксации шпилек.

Каждая часть трубы соединяется посредством хомутов. Шаг между хомутами должен составлять 2 м, либо же 1,5 м в случае, если высота сооружения более 10 м.

Для фиксации конструкции сложных форм, рекомендуется установить угол желоба. Кроме того, стоит учесть, что в муфтах, которые являются неотъемлемой частью водосточной системы, уже имеется необходимое свободное пространство для будущей установки. Таким образом, удается компенсировать дальнейшее линейное расширение водосточной конструкции.

Даже во время монтажа водостока нестандартных конфигураций мастер не будет сталкиваться с существенными проблемами. Все пластиковые детали быстро фиксируются в нужном участке, позволяя двигаться дальше, не останавливаясь подолгу на каждом из этапов. Поэтому процедура монтажа будет завершена точно в запланированные сроки.

Официальный сайт водосточных систем PROFiL (Профил) в Украине

Компания PROFiL ‒ известный производитель пластиковых водосточных систем, который уже более 35 лет предлагает своим потребителям высококачественную продукцию. Все товары имеют европейские сертификаты, что подтверждают безопасность и надежность ПВХ материала, взятого за основу.

В процессе производства используется современный поливинилхлорид. Несмотря на небольшой вес, такие конструкции могут справиться даже со сложными нагрузками:

намерзание льда в зимний период;

большое количество снега, который скапливается на кровле;

сильные ливни с ветром в весенне-летний период.

Таким образом, водосточная система устойчива к любым атмосферным осадкам. Ведь все конструкции неоднократно подвергались контрольным проверкам в экстремальных условиях эксплуатации.

Наличие специальных добавок в составе материала ‒ это гарантия защиты от осадков, в которых могут содержаться соли, кислоты и прочие химические элементы.

Кроме того, современные системы характеризуются специальной формой желоба, что препятствует переливанию воды во время сильных осадков. В результате водосток сможет справиться с любыми потоками воды, выполняя свою основную защитную функцию.

На официальном сайте водосточных систем PROFiL (Профил) в Украине каждый потребитель сможет ознакомиться со всеми необходимыми сертификатами на предложенную продукцию, а также узнать больше подробной информации о гарантии на продукцию.

Купить водосточную систему у дилеров на всей территории Украины

На официальном сайте PROFiL каждый покупатель может ознакомиться со списком дилеров, магазины которых расположены в разных областях Украины. В результате купить водосточную систему у дилеров может каждый желающий, выбирая магазины, расположенные в своей области.

Перед покупкой важно грамотно произвести расчет водостока, чтобы заказать действительно подходящую конструкцию. Для этого потребуется отметить три основных критерия:

Тип кровли. Параметры кровли. Выбор цветового оттенка.

Правильный расчет всех конструкций и грамотный подбор необходимого количества трубок обеспечивает эффективный отвод дождевой воды. Проверено, что одна водосточная труба размером 100 мм способна выполнять отводы с крыши, площадь которой составляет 220 м2.

В каталоге представлены все необходимые комплектующие, которые понадобятся для выполнения монтажных работ. Большой выбор расцветок позволяет покупателям отыскать наиболее подходящее решение, учитывая цвет внешней отделки и цвет крыши. Официальные дилеры помогут клиентам определиться с необходимым набором всех составляющих водосточной системы, подберут определенную расцветку и проконсультируют по поводу дальнейшего выполнения монтажных работ.

Таким образом, купить водосточную систему у дилеров может каждый житель Украины. Ассортимент магазинов регулярно пополняется, мы учитываем основные пожелания своих заказчиков, каждый раз усовершенствуя водосточные конструкции, используя инновационные технологии и проверенные методы обработки материалов.